Медведев назвал время, на которое забудет про теннис после финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) в интервью Sports.ru заявил, что в ближайшую неделю не притронется к ракетке.

«Неделю, наверное, не буду тренироваться, да. И планы, понятное дело, обсудим с командой, потому что всегда очень тяжело решать. Как не просесть, тоже никогда неизвестно. Может, просяду, может, нет, но я мысленно буду заставлять себя идти дальше, стараться показывать свой лучший теннис», — заявил Медведев.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Даниил Медведев рассказал, что позволило ему дойти до финала Australian Open.