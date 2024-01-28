Названо преимущество Синнера над Медведевым

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, в чем итальянец Янник Синнер превзошел россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Синнер более свежим подошел к этой игре.

«Все понимали, что Медведев не успеет восстановиться, потому что Синнер меньше часов провел на корте на турнире, и явно у него было преимущество. Несмотря на это, Медведев здорово отыграл два сета, показал 200 процентов своих возможностей. Раскрылся с другой стороны, отыгрывал фантастические мячи. Он не только выиграл два сета, чего не прогнозировалось, но показал другой уровень тенниса, несмотря на свою усталость.

Отдохнуть после полуфинала он не смог, но, несомненно, сделал все, что от него требовалось. Мы гордимся Даней и желаем ему скорейшего восстановления. Когда я смотрела его матч, у меня самой буквально сводило ноги. Было непонятно, откуда он берет силы, чтобы сыграть пять сетов», — сказала Пивоварова.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории Больших шлемов.

Ранее Пивоварова назвала причину поражения Медведева от Синнера.