Размер текста
А
А
А

Названо преимущество Синнера над Медведевым

Теннисистка Пивоварова: Медведев отыгрывал у Синнера фантастические мячи

close
100%
Chu Chen/Global Look Press

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, в чем итальянец Янник Синнер превзошел россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что Синнер более свежим подошел к этой игре.

«Все понимали, что Медведев не успеет восстановиться, потому что Синнер меньше часов провел на корте на турнире, и явно у него было преимущество. Несмотря на это, Медведев здорово отыграл два сета, показал 200 процентов своих возможностей. Раскрылся с другой стороны, отыгрывал фантастические мячи. Он не только выиграл два сета, чего не прогнозировалось, но показал другой уровень тенниса, несмотря на свою усталость.

Отдохнуть после полуфинала он не смог, но, несомненно, сделал все, что от него требовалось. Мы гордимся Даней и желаем ему скорейшего восстановления. Когда я смотрела его матч, у меня самой буквально сводило ноги. Было непонятно, откуда он берет силы, чтобы сыграть пять сетов», — сказала Пивоварова.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории Больших шлемов.

Ранее Пивоварова назвала причину поражения Медведева от Синнера.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами