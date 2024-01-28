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Медведев рассказал, что позволило ему дойти до финала Australian Open

Медведев рассказал, как дошел до финала Australian Open без подготовки

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Wang Shen/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) в интервью Sports.ru заявил, что отсутствие подготовительных турниров никак не повлияло на его итоговое выступление.

«Я думаю, что это никак не сказалось, однако мы уже об этом никогда не узнаем. В итоге у меня получилось добраться до финала без подготовительного турнира. В следующем году, возможно, поступлю также», — заявил Медведев.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее стало известно, что сказал Янник Синнер Даниилу Медведеву после финала Australian Open.

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