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Стало известно, что сказал Синнер Медведеву после финала Australian Open

Синнер назвал Медведева выдающимся игроком после финала Australian Open — 2024

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Issei Kato/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) над россиянином Даниилом Медведевым заявил, что его соперник провел отличную игру и был близок к тому, чтобы поднять трофей над головой.

По его словам, каждая встреча с Медведевым делает его лучше.

«Даниил, хочу поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем еще могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше. Приложенные тобою усилия на этом турнире — это что-то выдающееся. Надеюсь, что ты тоже сможешь здесь выиграть», — сказал итальянец сразу после игры.

Поединок между Медведевым и Синнером, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Даниил Медведев назвал причину поражения в финале Australian Open.

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