Джокович поддержал Медведева после проигранного финала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович по итогам финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором поддержал проигравшего россиянина Даниила Медведева.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня тебе не повезло, но ты провел потрясающий турнир!» — написал первая ракетка мира.

Также серб поздравил с победой итальянца Янника Синнера: «Браво, Янник! Заслуженно! Поздравляю твою семью и команду», — написал теннисист.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее стало известно, сколько денег потерял Даниил Медведев из-за поражения в финале Australian Open.