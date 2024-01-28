Стало известно, сколько денег потерял Медведев из-за поражения в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) сумел заработать в качестве призовых $1,1 млн.

Благодаря выходу в финал турнира третья ракетка мира сумел довести общее количество призовых, заработанных за всю карьеру, до $39,2 млн.

Его оппонент по финалу итальянец Янник Синнер заработал на турнире $2,1 млн. Общая сумма его призовых за карьеру составила $19,1 млн.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Даниил Медведев установил рекорд турниров «Большого шлема» по числу сыгранных сетов.