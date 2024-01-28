Медведев установил антирекорд финалов Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финальный матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) итальянцу Яннику Синнеру.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Также поражение в финале Australian Open — 2024 после счета 2:0 по сетам стало третьим в карьере Медведева. Всего подобных матчей в его карьере было 61, 58 из них россиянин довел до победы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал серб Новак Джокович Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что судья не отпустила Даниила Медведева в туалет во время финала Australian Open.