Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в четвертый раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) преодолел отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который завершился уверенной победой «Рейнджерс» со счетом 7:2. Панарин оформил один из голов своей команды, который стал для него юбилейным, а также отдал две результативные передачи.

Таким образом, Панарин является единственным действующим игроком североамериканской лиги среди незадрафтованных хоккеистов, которому удалось забросить 30+ шайб в четырех сезонах.

В текущем сезоне на его счету 49 игр, 30 голов и 36 ассистов. Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее российский хоккеист вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ.