Президент УЕФА: нет никакого давления со стороны России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что никогда не испытывал давление со стороны России из-за запрета стране выступать на международной арене. Его слова приводит The Guardian.

«Насколько сильное давление на меня оказывается, чтобы ослабить этот запрет? Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается вся эта ситуация. Я этому не рад, потому что мне жаль спортсменов. Спортсменам всегда плохо, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, пугает», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

Ранее Шевченко назвал главную цель во главе украинского футбола.