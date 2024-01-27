Жены футболистов в Саудовской Аравии пожаловались на запрет оголять плечи и носить шорты

Жены некоторых футболистов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, на условиях анонимности в интервью Daily Mail пожаловались на жизнь в стране.

По их словам, местное население относится к ним враждебно, освистывая и запрещая ходить в магазины в шортах. Многие их них рассказали о чувстве тревожности и о том, что больше не могут чувствовать себя безопасно.

«Нам запрещено надевать шорты в общественных местах, несмотря на жару. Даже на пляже. И если вы будете замечены в них, то на вас будут смотреть с ненавистью. Это выглядит пугающе», — заявила одна из женщин.

Приток игроков из европейских чемпионатов в Саудовскую Аравию начался в 2023 году после того, как португалец Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». 38-летний футболист получает около €200 млн в год, что делает его самым богатым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что гол Алексейя Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Удинезе».