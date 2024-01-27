13-летний теннисист показал судье на вышке средний палец

Шведский теннисист Уильям Репакиса был дисквалифицирован с турнира Les Petits As после того, как продемонстрировал судье на вышке средний палец.

13-летний спортсмен был недоволен тем, что рефери не зафиксировал аут после попадания мяча в аут после удара соперника.

Турнир Les Petits As проходит во Франции с 18 по 28 января. В теннисном мире это состязание считается неофициальным чемпионатом мира для игроков в возрасте не старше 14 лет.

27 января белорусская теннисистка Арина Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержала победу против китаянки Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2 и защитила титул чемпионки.

Завтра, 28 января, в мужском финале турнира сразятся Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Игра начнется в 11:30 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Ранее Арина Соболенко рассказала, как все напились во время празднования титула Australian Open.