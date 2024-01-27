Федор Чалов сыграл свадьбу в Дубае

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов женился. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своем Telegram-канале.

Свадебная церемония прошла в Дубае, где армейцы провели первый учебно-тренировочный сбор.

«Поздравляем Федю и его супругу Валерию и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия!» — говорится в поздравительном сообщении.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В 2022 году нападающий на правах аренды перешел в швейцарский «Базель». Там он провел 14 матчей, забив 4 гола. На тот момент команду тренировал нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук забил второй мяч за «Аталанту» в Серии А в текущем сезоне.