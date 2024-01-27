«Очень неординарно»: призер Игр объяснила, как Медведев перевернул матч против Зверева

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Даниил Медведев проиграл два первых сета в матче против Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Затем российский теннисист сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Начало матча в исполнении Медведева не было провальным, просто Зверев очень здорово играл, — сказала Петрова. — Он прекрасно держал заднюю линию, хорошо показывал себя в затяжных розыгрышах и пытался все время давить на Медведева. С короткого мяча он старался играть активнее и шел к сетке, а также очень уверенно показывал себя в игре с лета.

Поэтому Даниил был просто прижат к стенке, и даже по его лицу было видно, как это его раздражает. В третьем сете Зверев продолжал показывать такой же теннис.

В четвертом сете, когда дело снова дошло до тай-брейка, и Медведев при счете 4:4 допустил двойную ошибку на подаче, вся его команда схватилась за голову, и все, наверное, уже стали думать: «Тут и завершится этот матч».

Подача перешла к Звереву, и при счете 5:4 ему были нужны две хорошие подачи и удачно сыгранные розыгрыши — тогда наступил бы конец матча в его пользу. Но не тут-то было. Даниил такой человек, который не перестает бороться и верить в свой успех, пока судья не скажет «Гейм. Сет. Матч». Так и произошло.

При счете 5:4 на тай-брейке в пользу Зверева был очень затяжной розыгрыш, Медведев смог спровоцировать соперника на короткие удары, пошел вперед и уверенно завершил этот розыгрыш — 5:5.

А потом российский теннисист сотворил нечто невероятное. Зверев исполнял вторую подачу, и в такой напряженный момент Даниил вдруг очень неординарно себя повел: сделал укороченный прием. Зверев даже и представить себе такого не мог и оказался совсем не готов к подобному приему.

В следующем розыгрыше Медведев хорошо подал и выиграл этот гейм, взяв третий сет. Таким образом он и затянул Зверева в свою изнурительную игру, а уже в пятом сете физически просто развалил Зверева».

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

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