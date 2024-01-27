Фигурист Ветлугин: кота Твикса не стоило выкидывать из поезда в -30℃

Российский фигурист Матвей Ветлугин после проката в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга заявил, что сожалеет из-за ситуации с котом Твиксом. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, всему виной последовательность случайностей.

«Как-то выбрался кот в тот момент, когда уснул хозяин, и проводница хозяина не нашла. Думаю, что не стоило его в минус 30 на мороз выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев», — заявил спортсмен.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за ничейного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу перед отправлением поезда. Кота разыскивали сотни волонтеров.

За свой прокат Ветлугин в короткой программе набрал 88,83 балла.

Ранее сообщалось, что фигурист Петр Гуменник сдал экзамен по матанализу.