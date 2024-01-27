Медведеву посоветовали перенять у Зверева одно важное умение

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о серьезных изменениях в игре Александра Зверева, который дошел до полуфинала Australian Open, где вел 2-0 по сетам у Даниила Медведева.

Российский теннисист сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Зверев — большой молодец. У него была очень сложная травма, после которой он восстановился и набрал хорошую физическую форму. Но все-таки года уже прибавляются, и как по молодости бегать и отыгрывать все мячи на задней линии, отбивать пушечные удары и ждать ошибку соперника Александру уже сложно. Поэтому команда внесла изменения в его игру — и правильно сделала.

Иногда этого не хватает Медведеву — поддавливать соперника, из короткого удара идти вперед, завершать с лета. Это ведь огромная экономия сил. Кроме того, ты все время давишь на соперника и привносишь разнообразие в свою игру», — сказала Петрова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее была раскрыта главная тактическая хитрость Медведева в полуфинале Australian Open.