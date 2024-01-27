В Самаре избили паралимпийскую чемпионку, брат которой находится в зоне СВО

В Самаре мужчина избил паралимпийскую чемпионку Милу Слепышеву. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Как сообщает источник, чемпионка и заслуженный мастер спорта по дзюдо с нарушением слуха Мила Слепышева пострадала от рук пьяного мужчины. Спортсменке позвонила подруга, работающая в службе такси, с просьбой помочь с одним из ее клиентов. Пьяный мужчина воспользовался такси, а после того, как вышел из транспортного средства, дверью поцарапал соседнюю машину и отказался признавать этот факт.

Прибывшая на помощь Слепышева пыталась помочь подруге, но была избита пьяным пассажиром. Мужчина таскал ее за волосы, сморкался на нее, пытался заставить просить прощения на коленях и заявлял, что «работает в ФСБ».

По данному факту сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.

В 2022 году Слепышева завоевала золотую медаль в Кубке России в весовой категории 70 кг. В 2015 году на чемпионате Европы она также поднималась на высшую ступень пъедестала.

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