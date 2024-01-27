Жулин рассказал, кто из фигуристок станет лидером после возможной дисквалификации Валиевой

Тренер Александр Жулин считает подопечную Этери Тутберидзе Аделию Петросян талантливейшим человеком. Об этом он заявил Sport24.

«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе. Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», — сказал Жулин.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на зимних Олимпийских играх — 2022. На следующий день после того, как сборная России вместе с фигуристкой одержала победу в командном турнире, стало известно, что в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинговому делу Камилы Валиевой 29 января 2024 года.

Ранее призер Игр объяснил, почему Валиева перестала быть лидером сборной России.