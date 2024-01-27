Стало известно, когда возобновится сезон в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала список стартовых матчей после зимней паузы в чемпионате России по футболу.

19-й тур РПЛ стартует матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов» 1 марта, в пятницу. Также в первом туре после зимнего перерыва сыграют ЦСКА и «Оренбург», «Зенит» и «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

20-й тур намечен на 8 марта. Его откроет игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Сочи» (11 очков). На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

С весны 2022 года российские клубы не принимают участие в международных турнирах из-за отстранения по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Спартаку» и «Зениту» пришлось завершить выступления в Лиге Европы-2021/22 досрочно.

Ранее сообщалось, что зарубежный клуб пытается убедить Семака продать футболиста «Зенита».