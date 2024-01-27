Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда возобновится сезон в РПЛ

19 тур Российской премьер-лиги стартует 1 марта

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала список стартовых матчей после зимней паузы в чемпионате России по футболу.

19-й тур РПЛ стартует матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов» 1 марта, в пятницу. Также в первом туре после зимнего перерыва сыграют ЦСКА и «Оренбург», «Зенит» и «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

20-й тур намечен на 8 марта. Его откроет игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА в Самаре.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Последнее место в турнирной таблице занимает «Сочи» (11 очков). На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

С весны 2022 года российские клубы не принимают участие в международных турнирах из-за отстранения по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Спартаку» и «Зениту» пришлось завершить выступления в Лиге Европы-2021/22 досрочно.

Ранее сообщалось, что зарубежный клуб пытается убедить Семака продать футболиста «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами