Медведев рассказал о своем необычном прозвище от Рублева

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к прозвищу «осьминог», которое он получил от Андрея Рублева.

«Нормально. Это Андрей придумал мне такое прозвище. Сначала мне это не то чтобы нравилось, но потом становилось все веселее, друзья начали покупать игрушки в виде осьминога для моей дочери.

По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют «осьминогом», ничего страшного», — сказал Медведев после матча.

26 января Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Андрей Рублев завершил свое выступление на Australian Open, в четвертьфинале уступив Синнеру в трех сетах.

Для Медведева этот финал Australian Open станет третьим в карьере. Ранее он уступил Рафаэлю Надалю (2022) и Новаку Джоковичу (2021).

Ранее тренер Медведева объяснил, почему терпит крики теннисиста в свой адрес.