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Российская чемпионка заявила о негативном влиянии денежной мотивации

Фигуристка Мишина: когда начинаешь думать о деньгах и медалях, сразу проигрываешь

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в парном катании с Александром Галлямовым, поделилась размышлениями о денежной мотивации спортсменов, отметив, что порой это может оказывать негативное влияние на атлетов. Ее слова приводит RT.

«Как бы утрачивается сам смысл достичь чего-то большего, становиться лучше. Вот вы сказали про ожидание неудачи, которое на лбу написано, а мне кажется, с медалями и денежными призами то же самое: как только начинаешь о них думать, сразу же проигрываешь», — заявила Мишина.

Пара вместе завоевала золото чемпионата мира, европейского первенства, а также золотые олимпийские медали в 2022 году вместе со сборной России. На минувшем чемпионате России — 2024 они стали первыми.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, когда CAS объявит решение по делу Валиевой.

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