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Глава ФТР заявил, что Медведев сотворил настоящее чудо в матче со Зверевым

Глава ФТР Тарпищев о победе Медведева над Зверевым: додавил, дожал

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Andy Wong/AP

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявил, что у обоих спортсменов перед матчем накопилась усталость. Его слова приводит «Советский спорт».

«В итоге стало ясно, что оба уже потратили очень много энергии. Но Даня сумел сотворить настоящее чудо, именно чудо, иначе это назвать не могу. Додавил, дожал, просто мо-ло-дец! Теперь будем болеть за него всеми силами в финальном матче турнира», — заявил Тарпищев.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.

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