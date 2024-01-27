Губерниев объяснил, почему Медведеву должен покориться Australian Open

Комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев после победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявил, что россиянин находится в самом расцвете теннисных сил. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Поэтому он в каждом турнире способен дойти до максимума, в том числе выиграть титул. Тут ничего комментировать и не нужно. Он в числе лучших теннисистов мира. Против любого игрока Медведев способен победить. Поэтому я не удивлен его победе, он хороший спортсмен. Пожелаем ему удачи. «Большой шлем» должен ему покориться», — заявил Губерниев.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее было названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open.