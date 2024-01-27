В Нидерландах пытались отговорить форварда Угальде от перехода в «Спартак»

Руководители нидерландского «Твенте» не хотели отпускать нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Об этом сообщает издание Tubantia.

«Твенте» даже обратился в Королевскую футбольную ассоциацию Нидерландов с просьбой оценить переход футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Футбольная ассоциация не стала блокировать сделку, а сам футболист не отказался от трансфера.

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил, что соглашение о переходе достигнуто. Он также добавил, что сумма трансфера составит €13 млн, а еще €2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее стали известны детали трансфера Угальде в «Спартак».