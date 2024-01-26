Названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Янник Синнер оказался в выигрышном положении перед матчем против Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Уже до матча мы знаем, что у Синнера будет огромное преимущество в физической готовности, потому что он провел на корте 14 часов, а Медведев — почти 21. Итальянец остался свежим и за весь турнир проиграл всего один сет», — сказала Пивоварова.

Также бывшая вторая ракетка мира отметила сильные стороны итальянского теннисиста.

«Янник очень здорово играет: он фантастически закончил прошлый сезон, вышел на совершенно новый для себя уровень и продолжает так же прекрасно выступать в Австралии. Я с самого начала турнира называла его фаворитом и считала, что он претендент номер один на то, чтобы выиграть Australian Open.

Синнер очень уверен в себе, потому что обыграл сильных соперников и очень спокойно шел по сетке. У него быстрые удары, и он очень точно попадает.

Например, в четвертьфинальном матче против Андрея Рублева он показал фантастический уровень тенниса. Но Андрей, что очень радует, был наравне с Янником, и ему совсем чуть-чуть не хватило для успеха: два сета он мог выиграть», — сказала Пивоварова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Медведев обыграл в полуфинале Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Синнер оказался сильнее Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее была раскрыта хитрость Зверева в матче против Медведева на Australian Open.