Размер текста
А
А
А

Названо «огромное преимущество» Синнера перед Медведевым в финале Australian Open

Пивоварова: у Синнера преимущество перед Медведевым в физическом состоянии

close
100%
Louise Delmotte/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему Янник Синнер оказался в выигрышном положении перед матчем против Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Уже до матча мы знаем, что у Синнера будет огромное преимущество в физической готовности, потому что он провел на корте 14 часов, а Медведев — почти 21. Итальянец остался свежим и за весь турнир проиграл всего один сет», — сказала Пивоварова.

Также бывшая вторая ракетка мира отметила сильные стороны итальянского теннисиста.

«Янник очень здорово играет: он фантастически закончил прошлый сезон, вышел на совершенно новый для себя уровень и продолжает так же прекрасно выступать в Австралии. Я с самого начала турнира называла его фаворитом и считала, что он претендент номер один на то, чтобы выиграть Australian Open.

Синнер очень уверен в себе, потому что обыграл сильных соперников и очень спокойно шел по сетке. У него быстрые удары, и он очень точно попадает.

Например, в четвертьфинальном матче против Андрея Рублева он показал фантастический уровень тенниса. Но Андрей, что очень радует, был наравне с Янником, и ему совсем чуть-чуть не хватило для успеха: два сета он мог выиграть», — сказала Пивоварова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Медведев обыграл в полуфинале Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Синнер оказался сильнее Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее была раскрыта хитрость Зверева в матче против Медведева на Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами