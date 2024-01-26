Раскрыта хитрость Зверева в матче против Медведева на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как Александр Зверев поменял свою игру, чтобы получить преимущество в матче с Даниилом Медведевым в полуфинале Australian Open.

Медведев проиграл два первых сета, но затем сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Зверев очень мощно сыграл в четвертьфинале против Карлоса Алькараса — в атакующий быстрый теннис. Но ритм игры Медведева ему меньше подходит, — сказала Пивоварова. — Зверев не любит затяжные розыгрыши, в которые его втягивал Медведева, поэтому в тактике немецкого теннисиста появилось очень много выходов к сетке. Стоит признать, что Зверев довольно здорово там играл. Но мы увидели на тай-брейке и в пятом сете, что эти выходы к сетке ему в итоге все равно не помогли».

Также экс вторая ракетка мира подчеркнула, что Медведев находится в отличной форме, которая позволила ему во второй раз на этом Australian Open отыграться со счета 0-2 по сетам.

«Чтобы отыграться так, как это сделал Медведев, нужно быть готовым и физически, и психологически. Только один фактор не приведет к победе. Если ты физически готов, но психологически дрогнешь, то не выиграешь. И наоборот: даже если ты будешь бороться за каждый мяч, но у тебя сядет батарейка, то это тебя ни к чему не приведет. Теннис — этой такой вид спорта, где совокупность различных факторов очень важна», — отметила Пивоварова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее были названы три причины, благодаря которым Медведев перевернул матч со Зверевым.