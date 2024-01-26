Названы три причины, почему Медведев перевернул матч со Зверевым

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, за счет чего Даниил Медведев сумел перевернуть матч против Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Российский теннисист проиграл два первых сета, но затем сумел отыграться и одержать победу со счетом 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«У этого камбэка есть несколько факторов. Первый — это то, что Даниил плохо начал матч. Это однозначно подтолкнуло Зверева к тому, чтобы снизить собственный уровень игры. Он здорово провел четвертьфинальный матч против Карлоса Алькараса и был на подъеме, но тут сам начал играть хуже.

Во-вторых, Медведев постоянно старался затянуть Зверева в долгие розыгрыши, чтобы немножко расшатать его психику и чтобы он устал. В то же время это позволяло сбить ритм игры немецкого теннисиста: ему было менее комфортно играть в таком стиле.

Финальной каплей стало то, что Медведев стал лучше подавать. Он начал здорово действовать на первой подаче и на сетболе подал эйс в нужный момент. За счет того, что его подача улучшилась, Даниил сокращал розыгрыши и мог быстрее их выигрывать.

В конце четвертого сета Даниилу немного сопутствовала удача, но в целом Медведев показал в этом матче, что он психологически устойчивее и что его характер сильнее.

В пятом сете россиянин уже выглядел фаворитом встречи. Он уверенно брал свою подачу, а Зверев в ключевой момент допустил много невынужденных ошибок. Медведеву просто оставалось взять свое», — сказала Пивоварова.

В финале Медведев встретится с Янником Синнером, который обыграл на стадии 1/2 Новака Джоковича. Матч состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Ранее была названа причина провала Медведева в начале матча со Зверевым.