Размер текста
А
А
А

«Хочу пожить нормально»: Клопп объяснил, почему уходит из «Ливерпуля»

Тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что уйдет летом из клуба ради обычной жизни

close
100%
Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что принял решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона ради того, чтобы пожить обычной жизнью. Его слова приводит пресс-служба мерсисайдцев.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать. Это правильный момент для меня уйти, потому что со следующего сезона я не смогу делать свою работу как раньше», — заявил Клопп.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее футболист сборной России Никита Кривцов рассказал, сколько денег ему нужно на жизнь.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами