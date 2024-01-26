«Хочу пожить нормально»: Клопп объяснил, почему уходит из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что принял решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона ради того, чтобы пожить обычной жизнью. Его слова приводит пресс-служба мерсисайдцев.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать. Это правильный момент для меня уйти, потому что со следующего сезона я не смогу делать свою работу как раньше», — заявил Клопп.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

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