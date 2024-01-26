Медведев объяснил, как смог отыграться с 0:2 в матче со Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024 заявил, что смог отыграться после счета 0:2 по сетам, переборов себя.

«Мне было тяжело. В первом сете мы оба играли не очень хорошо. Во втором я сыграл чуть лучше, но он прибавил сильно — сделал два брейка, выиграл 6:3, у меня не было шансов на его подаче. Я был потерян. Но в третьем сете я сказал себе, что хочу гордиться собой и бороться до конца. В итоге удалось победить, я очень горжусь результатом», — заявил Медведев по окончании поединка.

Игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу россиянина. По ходу игры против Зверева Медведев, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что за послание оставил Даниил Медведев на камере после победы над Александром Зверевым.