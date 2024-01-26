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Стало известно, зачем в Челябинске стреляли в боксера

31tv: в боксера Стоцкого выстрелили из-за ревности

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chelboxing74/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боксер Андрей Стоцкий получил пулевое ранение из-за приревновавшего друга, сообщает портал 31tv.ru в своем Telegram-канале.

По информации источника, знакомый спортсмена посчитал, что тот использует «недвусмысленные знаки внимания» в отношении его супруги, из-за чего решил вызвать Стоцкого на разборки, где и совершил выстрел из травматического пистолета.

Отмечается, что боксер принял решение написать на знакомого заявление в полицию. В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дело поставлено на контроль руководством Главного управления МВД России по Челябинской области и городского управления МВД России.

В 2021 году Стоцкий одержал победу на чемпионате России и присоединился к национальной сборной. Последний поединок он провел в июне 2023 года. Тогда в схватке, которая продлилась шесть раундов, он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

Ранее стали известны подробности состояния Андрея Стоцкого после ранения.

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