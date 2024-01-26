Медведев во второй раз ушел с 0:2 по сетам на Australian Open — 2024

Российский теннисист Даниил Медведев совершил второй камбэк на Australian Open — 2024, уступая по сетам со счетом 0-2.

В полуфинальном поединке, прошедшем 26 января против Александра Зверева из Германии, третья ракетка мира смог одержать победу с общим счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3.

До этого подобное удавалось Медведеву в матче второго круга против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Та игра завершилась со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0 в пользу россиянина.

Всего в карьере Медведева камбэков со счета 0-2 четыре — также Даниилу удавалось обыграть Марина Чилича в 2021-м году на «Уимблдоне» и Феликса Оле-Ольяссима на Australian Open — 2022.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры между Медведевым и Зверевым.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. 27 января пройдет женский финал — белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Китая Чжен Циньвэнь.

Ранее Даниил Медведев заявил, что хочет выиграть финал Australian Open — 2024.