Размер текста
А
А
А

Медведев во второй раз ушел с 0:2 по сетам на Australian Open — 2024

Теннисист Медведев во второй раз ушел с 0:2 по сетам на Australian Open — 2024

close
100%
Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев совершил второй камбэк на Australian Open — 2024, уступая по сетам со счетом 0-2.

В полуфинальном поединке, прошедшем 26 января против Александра Зверева из Германии, третья ракетка мира смог одержать победу с общим счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3.

До этого подобное удавалось Медведеву в матче второго круга против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Та игра завершилась со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0 в пользу россиянина.

Всего в карьере Медведева камбэков со счета 0-2 четыре — также Даниилу удавалось обыграть Марина Чилича в 2021-м году на «Уимблдоне» и Феликса Оле-Ольяссима на Australian Open — 2022.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры между Медведевым и Зверевым.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени. 27 января пройдет женский финал — белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Китая Чжен Циньвэнь.

Ранее Даниил Медведев заявил, что хочет выиграть финал Australian Open — 2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами