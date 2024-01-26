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«Говорят, на третий раз везет»: Медведев заявил, что хочет выиграть финал Australian Open

Теннисист Медведев: надеюсь, что получится выиграть финал Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024 заявил, что надеется на победу в решающей игре турнира.

28 января в финальном поединке третья ракетка мира сойдется с итальянцем Янником Синнером.

«Мне нужно хорошо восстановиться, постараться на все 100% подготовиться. Надеюсь, что зрители будут довольны, и что мы проведем отличное шоу. Говорят, на третий раз везет, но по моему опыту это не совсем так. Но надеюсь, что в этот раз получится. Победа здесь значила бы для меня многое, это не самый удачный корт с точки зрения результатов и моей самооценки. Но для этого мне надо будет выиграть три сета в воскресенье», — заявил Медведев после матча.

Игра между Медведевым и Зверевым завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Финальный матч Australian Open — 2024 пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024.

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