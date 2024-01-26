Медведев прокомментировал победу над Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024 заявил, что смог переломить неудачно складывавшуюся игру благодаря агрессии.

«В третьем сете я почувствовал, что физически устал — а по нему такого было не сказать. Я понял, что больше не могу бегать в розыгрышах по 40 ударов и стал действовать агрессивнее. Опять же — если не сработает, то хотя бы попытку сделал. А в итоге сработало, я стал лучше подавать, у меня пошли хорошие удары.

На тай-брейках было невероятно, иногда нужно, чтобы тебе повезло. Сегодня мой день», — заявил Медведев по окончании поединка.

Игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4 в пользу россиянина. По ходу игры против Зверева Медведев, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в шестой финал турниров серии «Большого шлема» в карьере.