Медведев вышел в шестой финал турниров «Большого шлема» в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) против Александра Зверева из Германии со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4.

Благодаря этому успеху третья ракетка мира сумел выйти в шестой финал турниров «Большого шлема» в карьере — до этого Медведеву дважды удавалось выходить в финал Australian Open (2021, 2022) и трижды добираться до решающего матча на Открытом чемпионате США (US Open) в 2019, 2021 и 2023 годах.

По ходу игры против Зверева Медведев, уступавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14. Зверев выполнил 14 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 78% мячей с первой подачи и реализовал пять брейковых очков из десяти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Эта игра пройдет в воскресенье, 28 января, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович проиграл на Australian Open впервые за 2195 дней.