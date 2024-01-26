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Стали известны подробности состояния боксера после ранения

Федерация бокса Челябинской области: здоровью Стоцкого ничего не угрожает

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Федерация бокса Челябинской области

Здоровью российского боксера Андрея Стоцкого, в которого стреляли в Челябинске, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

В ночь на 26 января на спортсмена было совершено нападение. Отмечается, что боксер находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Его здоровью ничего не угрожает.

«После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», — заявили в организации.

В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Там отметили, что наиболее вероятной причиной нападения на боксера стал бытовой конфликт.

В 2021 году Стоцкий одержал победу на чемпионате России и присоединился к национальной сборной. Последний поединок он провел в июне 2023 года. Тогда в схватке, которая продлилась шесть раундов, он одержал верх над нигерийцем Остином Ннамди.

Ранее в Подмосковье обстреляли автобус с хоккейной командой.

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