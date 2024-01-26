Олимпийскую чемпионку Исинбаеву могут лишить госнаград

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев допустил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может быть лишена государственных наград и званий. Об этом он рассказал Sport24.

«Теперь по закону будут лишать госнаград всех, кто совершил преступление против России. Званий будет лишать суд. И не только у артистов. Но и у спортсменов. Может ли Исинбаева лишиться всех госнаград? Да, если на то будет решение суда. Мы даем такую законодательную возможность», — заявил Хамзаев.

24 января Госдума приняла в первом чтении поправки уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества, также лишение званий и госнаград за корыстное публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее получивший паспорт Канады боксер заявил, что чувствует себя россиянином.