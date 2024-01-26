Размер текста
А
А
А

Олимпийскую чемпионку Исинбаеву могут лишить госнаград

Депутат Хамзаев заявил, что Исинбаеву могут лишить госнаград по решению суда

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев допустил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может быть лишена государственных наград и званий. Об этом он рассказал Sport24.

«Теперь по закону будут лишать госнаград всех, кто совершил преступление против России. Званий будет лишать суд. И не только у артистов. Но и у спортсменов. Может ли Исинбаева лишиться всех госнаград? Да, если на то будет решение суда. Мы даем такую законодательную возможность», — заявил Хамзаев.

24 января Госдума приняла в первом чтении поправки уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества, также лишение званий и госнаград за корыстное публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее получивший паспорт Канады боксер заявил, что чувствует себя россиянином.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами