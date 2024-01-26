Джокович впервые в карьере проиграл полуфинал Australian Open

Серб Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. Это первое поражение в полуфинале Australian Open для 36-летнего серба. До этого он десять раз доходил до этой стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя матча между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). На его счету 11 055 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 баллов. Медведев замыкает тройку лучших (7555 очков). Синнер расположился на четвертой строчке (6490 очков). Зверев — на шестой (4275 очков).

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее полуфинальный матч Джоковича и Синнера прервали из-за зрителя.