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17-летний хоккеист клуба НМХЛ умер во время тренировки

В Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист клуба «Бобров»

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Нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов умер на тренировке в возрасте 17 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В клубе уточнили, что трагедия произошла в начале тренировки. Игроки только вышли на лед, Осипов бросил по воротам, встал в очередь и упал.

«Меcтными cилами cтали оказывать помощь. Cкорая приехала через четыре минуты, начали делать иcкуccтвенную вентиляцию, но не cмогли cпаcти. Вcя команда проходила медоcмотр, вcе было нормально», — заявили в клубе.

«ЭкоНива‑Бобров» входит в систему клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран» из Воронежа. В команде пообещали оказать помощь семье спортсмена. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Венедикт Осипов скончался от остановки сердца, а также выразила соболезнования.

Ранее в ФХР назвали долю уехавших за границу молодых хоккеистов.

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