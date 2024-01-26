Российский форвард подрался с канадцем в матче НХЛ

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Клим Костин получил девять минут штрафного времени в матче с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

24-летний россиянин в конце второго периода подрался с канадским нападающим «Флайерз» Николя Делорье. За эту драку оба игрока получили по семь минут штрафа. Видео эпизода доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей». В конце матча Костин отметился еще одним удалением.

Матч прошел на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершился победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Эндрю Копп.

В текущем сезоне Костин принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал результативную передачу при 38 минутах штрафа.

До «Детройта» Костин выступал за «Сент-Луис Блюз», омский «Авангард» и московское «Динамо». Он был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом» в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».

Ранее российский хоккеист снова вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.