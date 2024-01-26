Экс-президент «Локо» заявил, что Тикнизян многое потерял после срыва перехода в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян потерял с финансовой и игровой точек зрения после срыва перехода в «Зенит». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что не говорил. «Зенит» больше знают в Европе, чем «Локомотив», а Тикнизян, насколько я знаю, мечтает поиграть там. С финансовой точки зрения Тикнизян тоже потерял многое, потому что в «Зените» наверняка зарплата выше, чем в «Локомотиве». Думаю, что в минусе остался только Тикнизян», — сказал Наумов.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее легенда «Спартака» выразил мнение, что Тикнизян еще перейдет в «Зенит».