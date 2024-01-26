Стала известна сумма трансфера нападающего в «Спартак»

В ближайшее время нападающий голландского «Твенте» Манфред Угальде подпишет контракт с московским «Спартаком». За трансфер 21-летнего костариканца красно-белые заплатят €12 млн. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает издание, стоимость игрока может достигнуть €15 млн с учетом бонусов. Бонусы прописаны за достижения команды и результативные действия игрока.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Сейчас красно-белые проводят сборы в ОАЭ.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очко. «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов заявил, что Угальде не стоит ехать в «Спартак».