«Не стоит ехать в Россию»: экс-игрок сборной Нидерландов о новичке «Спартака»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп считает, что нападающему «Твенте» Манфреду Угальде не стоит принимать предложение от московского «Спартака». Об этом он заявил FCUpdate.nl.

«Ему не надо этого делать. Угальде не следует ехать в Россию. Пусть попробует себя во французской, португальской или немецкой лиге. Я знаю, что московский «Спартак» хочет заплатить больше €14 млн, но «Твенте», не должны соглашаться на это», — сказал ван дер Гийп.

По сообщениям СМИ, Угальде перейдет в «Спартак» в зимнее трансферное окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит €15 млн, что является рекордом в истории голландской команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

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