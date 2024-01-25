В КХЛ мог появиться клуб из Швеции

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2022-м году могла появиться команда из Швеции, сообщает местное издание Aftonbladet.

Заявить свою команду в КХЛ планировал трехкратный чемпион мира Лейф Карлссон, клуб должен был существовать под названием Crowns. Изначально руководители команды планировали сделать базой одну из арен в Швеции, однако после того, как местная хоккейная федерация не одобрила этот проект, Crowns обсуждали вариант с пропиской в Катаре.

Планы во вступлению в КХЛ рассматривались до февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади.