«Спартак» договорился с «Твенте» о трансфере Угальде

Московский «Спартак» и нидерландский «Твенте» достигли устной договоренности о трансфере 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит €15 млн, что является рекордом в истории голландской команды. В данный момент стороны готовят бумаги для формального завершения трансфера. Ожидается, что игрок подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

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