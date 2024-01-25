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Тикнизян мемом отреагировал на срыв перехода в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Тикнизян мемом отреагировал на срыв перехода в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян в своих социальных сетях опубликовал видео, отреагировав на срыв сделки по переходу в петербургский «Зенит».

Футболист выложил отрывок видео с титрами «Directed by Robert. B. Weide» (американский режиссер Роберт Б.Уайди. — Прим. «Газеты.Ru»), которым в интернете обычно описывают провал или неудачную попытку чего-либо.

Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Футболист выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

Ранее стало известно, почему Наир Тикнизян не перейдет в «Зенит».

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