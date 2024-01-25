Трансфер Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался

Трансфер полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» сорвался. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях контракта. Сторона игрока настаивала на том, чтобы заключить трудовое соглашение с окладом в размере €2 млн за сезон, однако руководство сине-бело-голубых не согласилось на это предложение.

Наир Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого является. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Зенит» с 36 баллами идет на второй строчке.

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