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Игрок сборной Коста-Рики отказался выступать за свой клуб ради «Спартака»

Нападающий Угальде отказался от игр за «Твенте» после предложения от «Спартака»

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Thomas Pakusch/Global Look Press

Нападающий нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде заявил о нежелании продолжать выступать за свой текущий клуб после того, как получил предложение от московского «Спартака». Об этом сообщает Tubantia.

По информации источника, футболист уведомил руководство «Твенте», что больше не хочет играть за команду. В клубе пошли навстречу игроку и связались с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB), чтобы убедиться в отсутствии юридических препятствий трансферу.

Ранее «Спартак» намеревался приобрести форварда Хесуса Феррейру, выступающего за американский «Даллас». Однако в США заблокировали этот трансфер, в Высшей футбольной лиге (MLS) сослались на риски финансовых операций с российскими юридическими лицами. В KNBV заверили «Твенте», что никаких проблем при переезде Манфреда Угальде в Россию возникнуть не должно.

При этом клубы еще не достигли окончательного соглашения. По данным источника, «Спартак» готов заплатить за Угальде порядка €15 млн. Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее игрок сборной Чили, обвиняемый в насилии над бывшей девушкой, перешел в клуб РПЛ.

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