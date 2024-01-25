Российский хоккеист признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня. Список опубликован на официальном сайте НХЛ.

Третьей звездой дня стал российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов. Его команда победила «Виннипег» в овертайме со счетом 1:0, а Самсонов оформил шат-аут, отразив 32 броска. Голикпер высказался о своих сейвах, заметив, что такой счет нехарактерен для хоккея.

«Нетипичная ситуация для НХЛ, но речь больше о моментах и о том, чтобы сделать несколько сейвов. Каким образом? Просто включаться в каждый эпизод, вот и все», — пояснил Самсонов после матча.

Второй звездой дня стал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт. Он помог своей команде победить «Аризону» 6:2, забросив шайбу и сделав результативную передачу.

Возглавил же тройку лучших игроков дня нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Со счетом 6:2 его команда победила «Вашингтон» Александра Овечкина, форвард оформил покер — при этом с 23-й по 30-ю минуты он забросил три шайбы, сделав натуральный хет-трик. Также на его счету голевой пас.

Ранее фанаты едва не довели Самсонова до слез.