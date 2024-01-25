Новичок клуба РПЛ рассказал о причинах ухода из ЦСКА

Полузащитник Никита Ермаков, перешедший из ЦСКА в «Пари НН», рассказал, почему принял решение уйти в менее статусную команду. Он заявил, что хочет получать больше игрового времени.

«Мне хотелось получать больше игрового времени. Остался бы в ЦСКА, если бы не нашлось варианта с арендой. Появилась возможность поехать в аренду в «Пари НН». Долго я не думал и согласился. Были и другие варианты, но сейчас я в «Пари НН» и рад этому», — сказал Ермаков в интервью «Чемпионату».

Игрок заметил, что переход был его осознанным решением. Он рассказал, что решился на этот шаг после обсуждения с семьей и агентом. По словам Ермакова, клуб также проявил к нему интерес. Он выразил надежду, что сможет получать достаточно игрового времени. При этом он подчеркнул, что понимает: игровое время ему никто не гарантирует.

«Необходимо постоянно доказывать и прогрессировать. Я точно буду отдавать всего себя и делать максимум, чтобы играть», — заключил Ермаков.

О переходе Ермакова в «Пари НН» было объявлено 1 января. Футболист будет выступать за нижегородскую команду до конца текущего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Ермаков сыграл 10 матчей, проведя на поле в общей сложности 297 минут. На его счету гол и две результативные передачи.

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