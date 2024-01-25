Иностранный тренер заявил о проблемах из-за работы в России

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик выразил мнение, что из-за того, что он работал в России, у него не очень много шансов получить предложения от чешских футбольных клубов. Слова специалиста приводит Ustecky Denik.

«Посмотрим, где я буду работать дальше. Мы с чем-то разобрались, что-то не сработало. Я предоставлю это судьбе. Предложений будет немного. Я не против снова куда-нибудь уехать. Мне все равно, где тренировать. Я бы сказал, что у меня будет не очень много шансов найти работу из-за России. Наверное, для меня было бы лучше уехать за границу и затеряться», — заявил чех.

В 2023 году Ярошик возглавил «Оренбург». Через два месяца он покинул команду по семейным обстоятельствам. Стоит отметить, что жена тренера является сестрой российского игрока грозненского «Ахмата» Антона Швеца.

Ярошик в качестве игрока выступал в России за ЦСКА и «Крылья Советов». В составе московского клуба он стал чемпионом России в 2003 году, а также выиграл Суперкубок страны в 2004 году. После выступлений за английские «Челси» и «Бирмингем», а также шотландский «Селтик» чех вернулся в Россию и подписал контракт с самарским клубом.

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