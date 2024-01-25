В США не отпустили футболиста в «Спартак»

Главная футбольная лига (MLS) заблокировала переход американского форварда «Далласа» Хесуса Феррейры в московский «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, «Даллас» получил предложение на $13 млн от красно-белых, однако лига заблокировала сделку. Отмечается, что 23-летний нападающий уже вел переговоры со «Спартаком» о личных условиях, когда MLS сообщила о своем решении «Далласу» и самому игроку.

В прошедшем сезоне Феррейра сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн.

Красно-белые вышли из отпуска 20 января. Команда проведет все три сбора в Дубае. Соперниками москвичей по товарищеским матчам станут местные «Аль-Джазира» и «Шабаб Аль-Ахли», «Ростов», а также казахстанский «Кайрат».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

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